Öffis: Hier musst du bald mehr zahlen

Nach dem Ende des 9-Euro-Tickets werden die Bus- und Bahnpreise in manchen Regionen teurer.

Wie zum Beispiel hier:

Karlsruhe (KVV): Ab August um 2,3 Prozent bei allen Fahrkarten

Tübingen, Reutlingen und Umgebung (naldo): Ab Oktober um 6,3 Prozent beim naldo-Tarif

Stuttgart (VVS): Ab Januar um 4,9 Prozent - welche Tickets es genau betreffen wird, klärt der VVS im Oktober

Was genau bedeutet das für dich?

Wenn du im KVV zum Beispiel längere Strecken fährst - also ab 4 Waben - dann kostet dich ein Einzelfahrschein 10 Cent mehr. Bei Kurzstrecken ändert sich am Preis nichts. In Stuttgart aber schon: 1 Zone kostet 1,60 Euro. Ab Januar werden dafür 1,68 fällig. Bist du in Tübingen, Reutlingen oder Umgebung unterwegs? Dann wird für dich der Einzelfahrschein bei einer Kurzstrecke im naldo-Netz um 10 Cent teurer. In Freiburg (RVF) steigt der Preis für eine Kurzstrecke ab August auch um 10 Cent.

Eine Idee für den Nahverkehr in Deutschland findest du hier:

