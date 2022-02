Jobsuche von Ungeimpften - Alles fake wegen Impfpflicht?

Schalten Impfgegner falsche Job-Anzeigen in Zeitungen? Es gibt Hinweise, dass das stimmt.

In einigen Zeitung sind in den letzten Tagen ungewöhnlich viele Job-Anzeigen aufgetaucht, in denen oft sehr Ähnliches zu lesen ist. Meist steht dort, dass eine Krankenschwester oder ein Pfleger einen neuen Job sucht - ab Mitte März wegen der dann gültigen Impfpflicht in diesen Berufen.

Gezielte Aktion von Impfgegnern?

Nun gibt es Hinweise darauf, dass nicht alle Anzeigen echt sind. Das berichten verschiedenen Medien und selbst bei den Zeitungen, in denen die Anzeigen aufgetaucht sind, gibt es Zweifel:

Diese Häufung von sich ähnelnden Inseraten ist ungewöhnlich. Das wirkte auf den ersten Blick fast wie abgesprochen.

Telefonnummer 1234567890!?

Nach Angaben des RBB sind in einem Anzeigenblatt in Bautzen in Sachsen am Wochenende "mehr als 100 vermeintliche Stellengesuche" zu finden. Dabei fiel dem Bericht zu Folge auf, dass bei vielen angegebenen Handynummern niemand ans Telefon geht. In einer Anzeige steht die Nummer 0160-1234567890. Diese sei laut RBB gar nicht vergeben.

Die Zeitung "Fränkische Tag" berichtet von einer Chatgruppe, in der Gegner der Corona-Maßnahmen dazu aufgerufen hätten, die Zeitung mit Stellenanzeigen zu "fluten".

Impfpflicht im Gesundheitswesen

Wie viele der Anzeigen falsch sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Der Verdacht, dass einige fake sind, ist jedoch da. Ab 15. März tritt für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, die Impfpflicht in Kraft.

Die erste Reaktion war "krass!", als mir das Anzeigenblatt aus #Bautzen in die Hände fiel, 126 Stellengesuche, #Ungeimpfte aus dem Gesundheitswesen suchen dringend Alternativen - wird eine #Impfflucht das System lahmlegen? Ich hab mal begonnen zu telefonieren... https://t.co/QrZbCSWZXa

