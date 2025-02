Die Frau wurde Dienstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs in Offenburg gefunden. Was bisher bekannt ist, liest du hier.

Die Ermittler haben jetzt einen verdächtigen Mann identifiziert. Spezialeinsatzkräfte haben ihn in seiner Wohnung festgenommen. Nachrichten 12.2.2025 Tatverdächtiger in Offenburg festgenommen Dauer 0:38 min Ulf Seefeldt dazu, was bisher über den Tatverdächtigen und die getötete Frau in Offenburg bekannt ist. Tote Frau in Offenburg - das ist bisher bekannt Eine Passantin hatte die Frau am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr nahe des Bahnhofs entdeckt. Die hat dann sofort die Polizei gerufen.

Mit Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde versucht, die Frau zu retten. Doch ihr konnte nicht mehr geholfen werden. Sie starb an ihren schweren Verletzungen.

Wegen der Verletzungen der Frau geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Die Polizei hat einen 42-jährigen deutschen Verdächtigen festgenommen.

Der Tatverdächtige lebte laut den Ermittlern lange in Frankreich und verbüßte dort wegen eines Tötungsdelikts eine lange Haftstrafe. Seit 2015 wohnte er in Deutschland. Bei Behörden galt er als psychisch auffällig.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es seien aber bereits mehrere Hinweise eingegangen. Diese Spuren werden konsequent verfolgt, es wird jedoch nach wie vor in alle Richtungen ermittelt. Tote Frau in Offenburg: Opfer identifiziert Laut Polizei handelt es sich bei dem Opfer in Offenburg um eine 37-jährige Pendlerin aus Frankreich. Die Polizei geht davon aus, dass die Psychotherapeutin zur Tatzeit auf dem Heimweg von der Arbeit war. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt. Das Opfer war den Angaben zufolge Mutter eines kleinen Kindes und schwanger. Polizei sucht nach Zeugen Wenn ihr am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Nähe des Offenburger Hauptbahnhofs etwas Verdächtiges gesehen habt, meldet euch unter der 0781 21-2820 bei der Polizei.