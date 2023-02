Während Spiel: Porno in Stadion des OGC Nizza gedreht?!

Das ist tatsächlich passiert. Der Fußballverein und der Stadionbetreiber haben deshalb jetzt Anzeige erstattet.

Der Grund für die Anzeige sei "Image-Schädigung", so die Polizei am Mittwoch. Aus dem Umfeld des Vereins hieß es, dass der Amateur-Porno am 29. Januar während des Spiels Nizza - Lille in den Toiletten des Stadions gedreht wurde. In dem Film sind auch Szenen des Fußballspiels zu sehen.

Weitere Anzeige wegen Porno: Flughafen Nizza

Auch der Flughafen Nizza hat jetzt eine Anzeige erstattet. Der Grund: Ein dort von derselben Frau vor mehreren Monaten gedrehter Porno. Der Clip wurde bisher bereits rund 380.000 mal aufgerufen. Das passt den Betreibern des Flughafens wohl nicht.

