Das Oktoberfest ist zurück - Ausnahmezustand in München!

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat das größte Volksfest der Welt wieder offen. Millionen Menschen werden erwartet.

Schon vor der offiziellen Eröffnung standen viele Leute an, weil sie einen Platz in den Bierzelten bekommen wollten. Danach wurde gerannt, wie dieses Video eines Reporters des Bayerischen Rundfunks zeigt:

Die #wiesn2022 ist eröffnet! 🥨 Hunderte Besucher stürmen auf die Theresienwiese, um einen Platz im Zelt zu ergattern. Um 12 Uhr wird dann ozapft 🍻 #Oktoberfest2022 #Oktoberfest #münchen @BR24 https://t.co/dte6H2MlHe

Dieses Foto wurde vor der offiziellen Eröffnung des Oktoberfests gemacht:

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Millionen Besucher in München

Das Oktoberfest findet bis zum 3. Oktober statt. Vor der Pandemie kamen jedes Jahr sechs Millionen Besucher nach München - was in der Stadt für eine Art Ausnahmezustand sorgt mit vollen Hotels und Bahnen. Und günstig ist ein Festbesuch nicht: Wer ein Bier will, muss mindestens 12,60 Euro hinlegen.

Zwei Jahre Zwangspause

Das Oktoberfest konnte in den letzten zwei Jahren wegen der Pandemie nicht stattfinden. In diesem Jahr werden zwar mehr Infektionen durch das Volksfest in München erwartet. Die Politik sieht das aber entspannt:

Man darf die Wiesn auch genießen. (...) Corona ist nicht vorbei, aber zum Glück anders als noch vor einem Jahr. Die vergangenen Volksfeste haben das gezeigt. Die Belastung in den Krankenhäusern war in Bayern stabil.

