Scholz und Biden reisen nach Israel

Der Bundeskanzler und der US-Präsident haben Besuche in Israel angekündigt, um sich solidarisch mit Israel zu zeigen.

Olaf Scholz gab bekannt, dass er am Dienstag nach Israel reisen wird. Damit ist er der erste Staatschef, der Israel seit dem Angriff der Terror-Gruppe Hamas einen Besuch abstattet. Es soll um "konkrete praktische Fragen" in Sachen Sicherheit und humanitäre Hilfe gehen. Außerdem will Scholz mit der israelischen Regierung darüber sprechen, wie sich verhindern lässt, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ausweitet. Einen Tag später geht es für den Bundeskanzler nach Ägypten.

Auch Joe Biden plant einen Besuch

US-Außenminister Antony Blinken gab bekannt, dass auch US-Präsident Joe Biden nach Israel reisen wird - und zwar am Mittwoch. Laut der Nachrichtenagentur AP hat Blinken vor der Bekanntgabe mehr als sieben Stunden mit der israelischen Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu telefoniert. Bidens Botschaft ist klar: Die USA steht hinter Israel. Die US-Regierung hat dem Land militärische Unterstützung zugesagt und bereits US-Flugzeugträger und andere Hilfsgüter losgeschickt.