Scholz: Sicherheit von Israel ist Deutschlands Aufgabe

Der Bundeskanzler war zu Besuch in Israel, um Solidarität zu zeigen. Er will sich aber auch für Hilfe in Gaza einsetzen.

Olaf Scholz war am Dienstag in Tel Aviv gelandet. Damit ist er der erste Staatschef, der Israel seit dem Angriff der Terror-Gruppe Hamas besucht hat. Scholz betonte in einer Pressekonferenz, dass Deutschland hinter Israel steht und es Deutschlands Verantwortung sei, für die Sicherheit von Israel zu sorgen - auch wegen der antisemitischen Vergangenheit von Deutschland. Er verurteilte den Angriff der Hamas als "terroristischen Akt" und sagte, Israel habe "jedes Recht, sich selbst zu verteidigen." Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dankte Scholz für seinen Besuch und das Bekenntnis zu Israel.

Scholz will Menschen im Gazastreifen helfen

Scholz sagte außerdem, dass Deutschland alles tun werde, damit der Konflikt nicht weiter eskaliert. Er warnt außerdem die libanesische Hisbollah und den Iran davor, in den Konflikt einzugreifen. Auch für einen humanitären Zugang zum Gazastreifen will sich Scholz weiter einsetzen. Das wird auch ein großes Thema sein, wenn am Mittwoch der US-Präsident Joe Biden nach Israel kommt.

Meine Reise nach Israel ist ein Besuch bei Freunden. Deutschland steht fest an der Seite Israels.Im Anschluss reise ich zu Präsident Al-Sisi nach Ägypten. Es geht um den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und darum, einen Flächenbrand zu vermeiden.

Der humanitäre Zugang ist wichtig, damit zum Beispiel die Hilfsgüter der EU nach Gaza geliefert werden können:

So will Europa den Menschen in Gaza helfen!

Israels Ministerpräsident: "Die Hamas sind die neuen Nazis"

Netanjahu verglich den Angriff der Hamas auf Israel bei der Pressekonferenz mit einem Massaker der Nazis 1941 in der Schlucht von Babyn Jar bei Kiew, wo etwa 33.000 Juden in kürzester Zeit getötet wurden. "Die Hamas sind die neuen Nazis", sagte Israels Ministerpräsident weiter. Er verglich die Terrorgruppe auch mit dem Islamischen Staat (IS) und forderte die Welt auf, Israel dabei zu helfen, die Hamas zu zerstören.

