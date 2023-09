Sportunfall von Olaf Scholz: So schwer ist er verletzt 🤕

Bundeskanzler Olaf Scholz ist beim Joggen gest├╝rzt. Jetzt hat er ein Foto von seinen Verletzungen gepostet.

Auf Instagram zeigt er sich mit Prellungen und Absch├╝rfungen im Gesicht. Au├čerdem tr├Ągt er auf dem Bild eine Augenklappe. Dass er jetzt so rumlaufen muss, scheint der Bundeskanzler aber mit Humor zu nehmen. Er schreibt dazu: "Wer den Schaden hatÔÇŽ Bin gespannt auf die Memes."

Wie schwer sind die Verletzungen?

Scholz war am Samstag beim Joggen gestolpert und dann auf sein Gesicht gefallen. Daraufhin hatte er die f├╝r das Wochenende geplanten Termine abgesagt. Direkt am Montag fing er aber wieder an zu arbeiten.

Dem Kanzler gehe es den Umst├Ąnden entsprechend gut, erkl├Ąrte auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit und sagte weiter. "Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus." Die Augenklappe werde er aber noch zwei, drei Wochen tragen m├╝ssen, hie├č es. Auf Insta schrieb Scholz selbst: "Danke f├╝r die guten W├╝nsche, sieht schlimmer aus, als es ist."

