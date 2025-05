Olivia Rodrigo, Harry Styles und Co. setzen sich für Abtreibungsrecht ein

Trump will Kliniken schließen lassen, die unter anderem Abtreibungen anbieten. Das gefällt einigen Stars nicht.

Insgesamt 250 Stars haben die Kampagne "I´m for planned Parenthood", also auf Deutsch: "Ich bin für Familienplanung" unterschrieben. Die Kampagne ist am 21. Mai in der "New York Times" erschienen. Mitgemacht haben neben Olivia Rodrigo und Harry Styles unter anderem auch Addison Rae oder Gracie Abrams.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von plannedparenthood

Darum gehts in der Kampagne "I´m for planned Parenthood":

Die Kampagne setzt sich für Gesundheitszentren ein, die unter anderem Frühuntersuchungen in der Schwangerschaft und Abtreibungen anbieten.

Diese Gesundheitszentren bieten jedoch noch mehr an: Zum Beispiel Krebsvorsorge, Schwangerschaftsuntersuchungen oder die Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten.

Das wird ermöglicht durch ein Förderprogramm in den USA, das seit den 1970er Jahren dafür sorgt, dass sich diese Zentren finanzieren können.

Dieses Förderprogramm will Trump jetzt abschaffen.

Stars in den den USA unterstützen "I'm For Planned Parenthood"-Kamgagne Dauer 0:35 min Stars in den den USA unterstützen "I'm For Planned Parenthood"-Kamgagne

Laut der Kampagne wären davon 130 Kliniken direkt betroffen und müssten dicht machen. Das würde 850.000 Menschen in den USA den Zugang zu Gesundheitsversorgung erschweren.