Olivia Wilde rechnet mit Ex ab

Die Schauspielerin findet klare Worte über ihren Ex-Mann Jason Sudeikis. Kommt es zum Streit vor Gericht?

Olivia Wilde hat im April Gerichtsunterlagen live auf der Bühne bekommen. Es ging um das Sorgerecht ihrer zwei gemeinsamen Kinder mit Ex-Partner Jason Sudeikis. Jetzt hat sie sich zum ersten Mal dazu geäußert:

Jasons Vorgehen war eindeutig darauf ausgerichtet, mir zu drohen und mich zu überrumpeln. Er hätte mir [den Antrag] diskret zustellen können, aber stattdessen entschied er sich, mir [den Antrag] auf die aggressivste Art und Weise zuzustellen.

Streit um Sorgerecht

Seit ihrer Trennung sollen sich Olivia und Jason das Sorgerecht für die Kinder geteilt haben. Da sie jedoch in unterschiedlichen Städten wohnen, haben sie sich nicht mehr einigen können, in welchem Ort ihre Kinder großgezogen werden sollen. Olivia plant nächstes Jahr zu ihrem Freund Harry Styles nach London zu ziehen. Jason lebt in New York.