Bald kannst du dich gegen Omikron impfen lassen

Ab nächster Woche starten die Impfsessions. Aber nicht überall geht es gleich schnell los.

Die Apotheken müssen die neuen Omikron-Impfstoffe erst bestellen und an die Arztpraxen weitergeben. Deshalb kann es sein, dass die Impfdosen in einer Praxis schneller ankommen als in der anderen, sagte das baden-württembergische Sozialministerium.

So kommst du an eine Impfung

Wenn du genau wissen möchtest, ab wann du dich in Baden-Württemberg impfen lassen kannst, dann solltest du das, nach Angaben des Sozialministeriums, bei deiner Ärztin oder bei deinem Arzt abchecken. In Rheinland-Pfalz kannst du dich ab kommenden Mittwoch mit dem neuen Stoff impfen lassen. Das teilten die Gesundheitsminister Clemens Hoch und Landesimpfkoordinator Daniel Stich mit. Die kommenden Impfstoffe sind von BionTech und Moderna. Beide hatten am Donnerstag von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine Zulassungsempfehlung bekommen.

Infos über Erst- & Booster-Impfung

Wenn du mehr darüber wissen möchtest, welche Impfung für wen empfohlen wird, kannst du dich bei einer Livestreamsession des BW-Sozialministeriums informieren. Die findet am 8. September statt. Anmelden musst du dich dafür nicht.

