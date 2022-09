Europa: Omikron-Impfstoff ist ready für den Markt

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfiehlt die Zulassung der Impfstoffe von BionTech und Moderna.

Der neue Impfstoff wirkt deutlich besser gegen die aktuelle Variante als der erste Impfstoff. Das zeigen Studien. Bisher wurde mit Corona-Impfstoffen geimpft, die vor rund 20 Monaten zugelassen wurden.

Wann gehts los?

Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte an, dass ab nächster Woche die ersten Dosen an Arztpraxen und Impfzentren ausgeliefert werden. In Rheinland-Pfalz werden die ersten Lieferungen zum Beispiel ab Mitte September erwartet. In Baden-Württemberg soll im Laufe der kommenden Woche eine Corona-Auffrischungsimpfung mit dem neuen Omikron-Stoff möglich sein. Wann genau es losgeht, kommt auf deine Arztpraxis an. Das sagt das Sozialministerium.

Neben dem Impfstoff gibt es neue Corona-Regeln für den Schutz: