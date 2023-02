"One Billion Rising Day": Tanzen gegen Gewalt an Frauen

Seit elf Jahren demonstrieren Menschen auf der ganzen Welt am Valentinstag. Auch Street-Art-Künstler Banksy.

Bei "One Billion Rising" ("Eine Milliarde erhebt sich") wird jährlich auf die Opfer von männlicher Gewalt und Zwangsheirat aufmerksam gemacht. Das Besondere: Die Demos finden meistens in Form von Tänzen statt. Neben der großen Tanz-Demo am Brandenburger Tor in Berlin fanden Aktion unter anderem auch in Heidelberg, Ravensburg, Biberach, Mainz, Landau oder Koblenz statt.

Banksy mit Graffiti gegen häusliche Gewalt

Die britische Graffiti-Legende Banksy hat am Dienstag ein Bild mit einem neuen Kunstwerk gepostet, das vermutlich von ihm stammt. Darauf zu sehen ist eine Frau mit einem blauen Auge und einem fehlenden Zahn. Außerdem lässt Banksy es so aussehen, als hätte sie gerade ihren Partner in eine Gefriertruhe geschubst. Nur wenige Stunden später wurde die Gefriertruhe allerdings abtransportiert.