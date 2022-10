Neuer One Piece-Film: Dieser Star ist dabei!

Ruffy und die Strohhutbande kommen wieder zurück in die Kinos.

Bandai Namco Germany, Crunchyroll und Toei Europe waren schon länger auf einer Promotour durch verschiedene Städte und präsentierten Szenen aus "One Piece Film: Red". Ab dem 13. Oktober können sich dann alle den Film anschauen - sowohl in der japanischen Version mit deutschen Untertiteln als auch mit einer deutschen Synchro. In Japan ist der Film schon in den Top 15 aller Filme aktuell.

Worum geht's?

Mit Gesangsdiva Uta steht im neuen Film eine neue Figur im Mittelpunkt. Es wird viel um Musik gehen, performt von J-Pop-Star "Ado". Uta und Ruffy kennen sich schon seit der Kindheit.

Auch diesen Trailer solltest du dir geben: