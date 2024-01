Anime-Highlights angekündigt: One Piece kommt JETZT

Wir checken die wichtigsten Anime-Updates. Dorohedoro wurde verlängert und die Egghead-Arc kommt nach Deutschland.

Eigentlich war Crunchyroll schon immer die größte Streaming-Plattform für Anime. Jetzt haut Netflix aber einen raus und kündigt spontan das letzte Kapitel der ursprünglichen Serie an. One Piece: Egghead-Arc startet am 13. Januar - also morgen - auch in Deutschland! Damit steuert die Serie nach über 27 Jahren tatsächlich auf ein Ende zu. Die Folgen sollen wohl nach und nach wöchentlich rausgehauen werden.

Vor vier Jahren kam die erste Dorohedoro-Staffel raus. Jetzt ist safe, dass es Nachschub geben wird. Ob es eine zweite Staffel oder eher einen Dorohedoro-Film geben wird, ist nicht klar. In der Ankündigung ist einfach von einem "Sequel" die Rede, also von einer Fortsetzung. Da das Anime-Studio MAPPA mit anderen Projekten wie Jujutsu Kaisen, Attack on Titan: The Final Chapters oder Chainsaw Man in den letzten Jahren busy war, ist es kein Wunder, dass es so lange gedauert hat.

