Nicht nur DHL: Bald öffnen Packstationen für ALLE

Hermes, DPD, GDL und Co: Bald kannst du ALLE Pakete an EINER Packstation abgeben. Dafür gründet DHL eine neue Firma.

Die Tochterfirma von DHL heißt OneStopBox. Das hat der Konzern am Montag mitgeteilt. Nicht nur DHL, sondern auch andere Paketfirmen sollen ihre Sendungen in den neuen Automaten lagern oder abholen können - er soll also auch offen für die Konkurrenz sein. Zudem sollen Einzelhändler ihre Waren deponieren können, bis Kunden sie abholen.

Dieses Jahr wollen wir 100 Automaten aufstellen, nächstes Jahr 2.000 und in den Jahren danach jeweils mehrere Tausend.

OneStopBox - was hat DHL davon? Dauer 0:31 min OneStopBox - was hat DHL davon?

Paket-Automaten werden immer wichtiger

Viele Leute lassen sich ihre Pakete noch nach Hause schicken, was für die Logistiker mühsam und teuer ist. Ihre Transporter müssen viele Stopps machen, um die Pakete zuzustellen. Wenn der Empfänger nicht daheim ist, verstreicht wertvolle Wartezeit und der Paketbote muss die Sendung wieder mitnehmen. Für Paketfirmen ist das eine teure Sache, zumal die CO2-Bilanz von so einer Zustellung häufig schlecht ist. Besser wäre es für die Logistiker, wenn sie mehrere Pakete an einem Ort abgeben könnten - also zum Beispiel einer Packstation.

Dieses Tool soll helfen, falls dein Paket nicht ankommt: