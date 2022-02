Hier gibt es jetzt hunderte Jobs!

Der Autobauer Opel sucht hunderte neue Mitarbeiter. Sie sollen in Rüsselsheim den Astra bauen.

Jahrelang hatte Opel immer nur Stellen gestrichen. Jetzt wurden so viele Mitarbeiter in Rente geschickt oder fallen wegen Corona aus, dass Opel dringend neue Leute braucht.

Der Konzern sucht über den Personaldienstleister Adecco Leiharbeiter. Vorübergehend soll eine mittlere dreistellige Zahl an Stellen besetzt werden, teilte das Unternehmen mit. Sie sollen am Stammsitz von Opel in Rüsselsheim am neuen Modell des Astra arbeiten. Geplant ist ein Betrieb in zwei Schichten.

Was sind Leiharbeiter?

Leiharbeiter werden nicht direkt bei Opel angestellt, sondern bei einer "Verleihfirma". Sie arbeiten dann nur eine befristete Zeit für den Auto-Konzern. Rechtlich müssen Leiharbeiter mit dem Mindestlohn von 9,50 Euro entlohnt werden.

Opel gehört zum Autokonzern Stellantis

Am Stammsitz Rüsselsheim wird neben dem Astra auch der DS 4 und der Mittelklassewagen Opel Insignia gebaut.