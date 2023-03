Orangemorange hat Tanzverbots Adresse geleakt?!

Der Streit zwischen den beiden Streamern hat wohl eine neue Stufe erreicht. Das ist passiert:

In seinem Stream auf Kick gab Orangemorange vor, er wolle jetzt Richtung Berlin ziehen und zeigte ein Gebäude plus Adresse, das er angeblich interessant findet. Plot twist: Dabei handelte es sich laut Chat um die Privatadresse von Tanzverbot.

Orangemorange verhielt sich anschließend so, als wüsste er von nichts. Tanzverbot wurde in der Vergangenheit schon oft Opfer von "Swatting". Das heißt: Hater haben seine Adresse rausgefunden und schickten daraufhin beispielsweise die Polizei zu seiner Wohnung.

Wichtig: Tanzverbots private Adresse liegt unserer Redaktion nicht vor. Daher können wir nicht überprüfen, ob es sich bei dem Leak wirklich um Tanzverbots Anschrift handelt.

Community reagiert schockiert

Orangemoranges Aktion findet selbst seine eigene Community in großen Teilen falsch. Die Zuschauer des Casino-Streamers schrieben beispielsweise: "Ich schwöre eigentlich ist mir casino debatte so egal, aber langsam wirds absolut ehrenlos was du abziehst", "dumme Aktion" oder "Du gehst zu weit". Auch auf TikTok ist die Aktion schon Thema:

Tanzverbot vs. Orangemorange - ein endloser Beef?

Dass die beiden sich nicht mögen, ist schon lange bekannt. Tanzverbot kritisierte Orangemorange heftig für seinen Casino-Content. Auf der Gamescom im Sommer eskalierte dann eine Begegnung der beiden in einem wilden Handgemenge. Zuletzt deutete Orangemorange mit einer Frage in Tanzverbots Twitch-Chat an, dass Tanzverbot und seine Freundin Lola Drogen nehmen. Die Andeutung wiederholte er auf Twitter:

Wann machst du den Haartest? Zeig mal wo ich deine Freundin öffentlich beleidigt habe? Lüge hier nicht so rum. @TANZVERBOTcf #Schnupfi

Tanzverbot reagierte darauf wütend und bezeichnete die Vorwürfe als "widerlich":