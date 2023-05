Bald kein Vodka-O mehr? Orangensaft wird knapp und teuer

Den Pflanzen geht es schlecht und die Vorräte werden knapp. Was das für dich und deine Mischen bedeutet, checkst du hier.

O-Saft wird nicht nur teurer, sondern langsam auch immer weniger. Der Grund dafür sind schlechte Ernten. Bis zu 40 Prozent weniger Orangen werden je nach Land geerntet. Das schätzen Experten. Fruchtsafthersteller sagen: Stellt euch auf höhere Preise ein.

USA: So wenig Orangensaft wie noch nie

In den USA wird aktuell sogar so wenig O-Saft produziert wie seit 56 Jahren nicht mehr. Also bald kein Orangensaft mehr in Deutschland? So schnell geht das noch nicht. In Deutschland könnten die O-Saft-Preise allerdings schon in den nächsten Monaten hochgehen. Wann genau das passiert und wie viel teurer es wird, ist gerade aber noch unklar.

Alles was Spaß macht, wird teurer 😂 Jetzt auch noch Eis: