Tritt Ungarn aus der EU aus?

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat zum ersten Mal von einem möglichen EU-Austritt gesprochen.

Der Grund ist ein Konflikt mit der Europäischen Union wegen einer neuen Regelung. Die EU will in Zukunft weniger Geld an Länder geben, die gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Gegen diese Regelung hatten Ungarn und Polen geklagt - am 16. Februar gibt es das Urteil vom Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Was ist überhaupt ein Rechtsstaat?

In einem Rechtsstaat stehen die Gesetze an oberster Stelle - auch die Regierung oder die Polizei und Justiz muss sich daran halten und sie können nicht machen, was sie wollen. Ebenso müssen die Grundrechte und die Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger garantiert sein. Außerdem müssen Entscheidungen des Staates von einem Gericht überprüft werden können.

Und was fordert Orban?

Der rechte Politiker Orban möchte nicht, dass sich Ungarn an die EU anpassen muss. Ungarn wurde zum Beispiel schon mehrfach von der EU-Kommission verklagt, weil es die Rechte von Flüchtlingen eingeschränkt hat. Orban fordert jetzt von der EU, dass sie Ungarns Politik akzeptiert - ansonsten sehe er keine Möglichkeit für einen weiteren gemeinsam Weg.

