Nach 52 Jahren in Gefangenschaft: Dieser Orca darf zurück ins Meer

Lolita lebt alleine in einem Aquarium in Miami. Jetzt soll sie wieder mit ihrer Familie vereint werden.

Der Orca wurde im Sommer 1970 mit vier Jahren in der Nähe von Seattle eingefangen. Dann wurde Lolita, die auch Toki genannt wird, in das Aquarium in Florida gebracht. Sie lebt dort in Schwimmbecken, die nur etwas vier Mal so lang sind wie sie selbst. Außerdem musste sie bei Shows auftreten und Kunststücke vorführen. Weil das keine artgerechte Tierhaltung ist, haben Aktivisten gefordert, dass sie freigelassen und zurück ins Meer gebracht wird.

Freiheit für Toki!

Nachdem das Aquarium vor einiger Zeit verkauft wurde, haben die neuen Besitzer zusammen mit den Tierschützern einen Plan gemacht. Jetzt ist klar: Toki darf zurück in die Freiheit.

So lebte Toki mehr als 50 Jahre:

Was passiert mit dem Orca jetzt?

Bis es wirklich so weit ist, kann es aber noch dauern. Den Angaben nach könnte der Orca in 18 bis 24 Monate mit einem Flugzeug in eine Wal-Auffangstation in der Nähe ihrer Heimat gebracht werden. Dort soll sie wieder das Jagen lernen und auch Kondition aufbauen. Denn: Normalerweise schwimmen Orcas rund 60 Kilometer am Tag - das würde Toki gerade vermutlich nicht schaffen.

Sie war vier Jahre alt, als sie gefangen wurde, sie lernte also das Jagen. Sie kennt das Lied ihrer Familie. Sie wird sich erinnern, aber es wird Zeit brauchen.

Wenn Toki fit für die Freiheit ist, soll sie dort freigelassen werden, wo ihre Familie ist. Dann könnte es auch noch einen ganz besonderen Moment geben: Toki kann vielleicht ihre mittlerweile 90 Jahre alte Mutter wiedersehen.