Organisiertes Verbrechen wird in Deutschland heftiger

Der neue Lagebericht zeigt: Kriminelle Gangs in Deutschland werden immer größer und brutaler.

16 Tötungsdelikte hat es 2022 durch Gruppierungen der Organisierten Kriminalität gegeben - auch die Gewaltdelikte haben zugenommen. Das geht aus dem "Bundeslagebild Organisierte Kriminalität" hervor, das Innenministerin Nancy Faeser am Donnerstag vorgestellt hat. Im Bericht steht, dass die Banden skrupelloser werden und Zeugen häufiger einschüchtern und Geld mit Gewalt erpressen.

FYI: Bei den Gruppierungen der Organisierten Kriminalität machten Deutsche die mit Abstand größte Gruppe aus. Danach folgten Türken, Albaner, Polen und Italiener.

Warum gibt es grade so viele Hackerangriffe?

So waschen kriminelle Banden ihr Geld

Die Ermittler haben rausgefunden, dass kriminelle Banden insgesamt fast eine Milliarde Euro an Geld gewaschen haben. Fast die Hälfte davon (ca. 451 Millionen Euro) fiel auf Kryptowährungen. An zweiter Stelle: Immobilien mit rund 256 Millionen Euro. Holger Münch, Präsident vom Bundeskriminalamt (BKA), bezeichnet den Immobilienmarkt in Deutschland als "Hochrisikofaktor für Geldwäsche".

Was wird gegen Organisierte Kriminalität getan?

Einen großen Erfolg landete die Polizei in den Niederlanden und in Frankreich, als sie 2020 die Software der EncroChat-Handys knacken konnte, auf denen viele geheime Chats von Kriminellen waren. Faeser fordert außerdem eine Bargeld-Obergrenze von "deutlich unter 10.000 Euro" in Geschäften. Grünen-Politiker Marcel Emmerich schlägt eine Befugnis vor, bei der die Behörden von den formellen Inhabern von Vermögenswerten eine Auskunft verlangen können, woher das Geld kommt.