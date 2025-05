Das war deutlich: Mit 89:120 gingen die Magics gegen die Boston Celtics unter. Die Play-offs sind mit dem 1:4 in der Best-of-Seven-Serie vorbei.

Besonders bitter: Zur Halbzeit lag das Team von Franz Wagner noch knapp vorne mit 49:47. Im dritten Viertel lief dann aber nichts mehr. Auch Franz Wagner traf nicht mehr - vor allem von der Dreier-Linie aus. Dafür gabs während der Playoffs öfter mal Kritik der Fans. Mit 25 Punkten war Wagner trotzdem noch der beste Werfer der Orlando Magic.

Franz Wagner ist nach der Niederlage natürlich enttäuscht. Zum zweiten Mal ist er in den Playoffs dabei - zum zweiten Mal im Achtelfinale raus:

Die Dreier sind definitiv etwas, an dem ich arbeiten muss. Ich denke, ich habe mich im Vergleich zur Vorsaison verbessert. Es ist eine harte Liga. Es ist cool für mich, diesen Fortschritt zu sehen. Aber es ist das gleiche Ergebnis wie im letzten Jahr. Hoffentlich können wir nächstes Jahr weiterkommen.

Hier ein klasse Zusammenspiel von Wagner und Banchero:

NBA-Playoffs: Wagner raus - Schröder noch nicht

Dennis Schröder und seine Detroit Pistons konnten das frühe Playoff-Aus noch verhindern. Sie haben in der Best-of-Seven-Serie gegen die New York Knicks auf 2:3 verkürzt. Das Gewinner-Team spielt in der nächsten Runde dann gegen die Boston Celtics.

