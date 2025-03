Ariana Grande performt Gänsehaut-Opening 🎬 Wer hat bei den Oscars abgeräumt?

Zusammen mit ihrer Wicked-Schauspielpartnerin Cynthia Erivo sorgte Ariana für Standing Ovations.

Zuerst sang Grande bei der Verleihung Montagnacht in Los Angeles den Klassiker „Somewhere over the Rainbow“. Dann performte Erivo den Song „Home“. Zum Abschluss gab es von den beiden den Wicked-Song „Defying Gravity“.

Oscars 2025: Das sind die wichtigsten Gewinnerinnen und Gewinner

Bester Film: "Anora"

"Anora" Bester Hauptdarsteller: Adrien Brody für "Der Brutalist"

Adrien Brody für "Der Brutalist" Beste Hauptdarstellerin: Mikey Madison für "Anora"

Mikey Madison für "Anora" Bester Nebendarsteller: Kieran Culkin für "A Real Pain"

Kieran Culkin für "A Real Pain" Beste Nebendarstellerin: Zoë Saldaña für "Emilia Pérez"

Zoë Saldaña für "Emilia Pérez" Beste Regie: Sean Baker für "Anora"

Sean Baker für "Anora" Bester Animationsfilm: "Flow"

"Flow" Bester Dokumentarfilm : "No Other Land"

: "No Other Land" Bestes Kostüm: Paul Tazewell für "Wicked"

Paul Tazewell für "Wicked" Bestes Original-Drehbuch: Sean Baker für "Anora"

Deutscher gewinnt schon dritten Oscar

Auch ein Filmschaffender aus Baden-Württemberg kann mit einem Oscar im Gepäck heimreisen - und es ist schon sein dritter: Spezialeffekte-Profi Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall . Für seine Arbeit an „Dune: Part Two“ war er in der Kategorie „Visuelle Effekte“ nominiert und konnte sich durchsetzen.