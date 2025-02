Bei den British Academy Film Awards hagelte es Preise für "Der Brutalist" und "Konklave". Ein Favorit auf eine Auszeichnung ging allerdings leer aus.

Ralph Fiennes musste in London zwei Wochen vor den Oscars ohne Award nach Hause gehen. Und das obwohl "Konklave", ein Film in dem er Hauptdarsteller war, gleich vier Preise abräumte. Anstelle des Briten schnappte sich der US-Amerikaner Adrien Brody in "Der Brutalist" den Preis als bester Schauspieler.

BAFTA: Das waren die Award-Abräumer

Der Brutalist:



Bester Hauptdarsteller

Beste Filmmusik

Beste Kamera

Beste Regie

Konklave:



Bester Film

Bester Schnitt

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester britischer Film

BAFTA: Skandal vermasselt Award-Favorit den Triumph

Karla Sofía ging als Favoritin auf den Preis als beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Am Ende schaute sie in die Röhre, denn Mickey Madison schnappte sich diese Auzeichnung. Ausschlaggebend waren wohl rassistische Äußerungen auf Online-Plattformen von Sofía. Dieser Skandal hat wohl auch ihre Chancen auf einen Oscar-Gewinn deutlich geschmälert.

BAFTA: Auch Deutsche unter den Preisträgern

Gerd Nefzer darf sich einen weiteren britischen Filmpreis neben seine zwei Oscars stellen. Der gebürtige Württemberger aus Schwäbisch-Hall hat sich den Preis für die besten visuellen Spezialeffekte gesichert. Zu sehen sind diese im Film "Dune: Part Two".

Ebenfalls freuen darf sich Edward Berger, der in Wolfsburg geborene österreichisch-schweizerische Regisseur wurde für sein Werk "Konklave" ausgezeichnet.