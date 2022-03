Will Smith verteilt Ohrfeige!

In der Nacht wurden zum 94. Mal die Oscars verliehen. Will Smith wurde nicht nur emotional auf der Bühne.

Will Smith war für seine Rolle in dem Film "King Richard" als bester Hauptdarsteller nominiert. Sein Schauspielkollege Chris Rock machte bei seiner Ankündigung einen Witz, der Will Smith wohl nicht gefiel: "Jada, ich liebe dich", sagte Chris Rock. Er könne es kaum erwarten, sie in der Fortsetzung des Films "Die Akte Jane" zu sehen, sagte er weiter.

Was meint Rock damit?

In dem Original-Film von 1997 spielte Demi Moore mit abrasiertem Kopf die Hauptrolle. Will Smiths Frau war ebenfalls mit Glatze bei der Oscar-Verleihung. Der Grund: Sie hat kreisrunden Haarausfall.

So reagierte das Ehepaar

Jada Smith verdrehte daraufhin ihre Augen. Ihr Mann lief auf die Bühne und haute Chris Rock mit flacher Hand ins Gesicht und sagte wütend:

Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund.

Will Smith socked Chris Rock at the #Oscars?? https://t.co/yzYV89f9Jg

Danach hatte der Schauspieler aber noch was zum Freuen: Er hat seinen ersten Oscar überhaupt bekommen! Als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als "Richard William" in "King Richard". Als er den Preis abholte, entschuldigte er sich unter Tränen für den Vorfall.

Das sind die anderen Oscar-Gewinner:

Sonst wurde unter anderem "Coda" als bester Film ausgezeichnet und Jessica Chastain hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin in "The Eyes Of Tammy Faye" bekommen. In der Kategorie "bester Filmsong" räumten Billie Eilish und ihr Bruder Finneas für "No Time To Die" ab. Auch zwei Deutsche konnten einen Oscar einsacken: Hans Zimmer und Gerd Nefzer für den FIlm "Dune".

Will Smith: Ich hatte so viel Sex, dass ich beim Orgasmus kotzen musste