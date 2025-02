Sabotageverdacht: Schweden gibt Schiff frei

Das Frachtschiff "Vezhen" wurde wegen Sabotageverdacht von Schweden festgehalten. Jetzt darf es wieder weiterfahren.

Ermittlungen der Schwedischen Behörden haben ergeben, dass die letzte Beschädigung am Unterseekabel zwischen Schweden und Lettland keine Sabotage war.

Sturm und unfähiges Personal anstatt Sabotage

Grund für die Beschädigung des Unterseekabels in der Ostsee war nach Angaben des schwedischen Staatsanwalts Mats Ljungqvist wohl eine Kombination aus Wetter, Materialmängeln und Navigationsfehlern.

Immer wieder kaputte Unterseekabel

In den vergangenen Monaten ist es in der Ostsee immer wieder zu Schäden an Strom- und Kommunikationskabeln gekommen. Auch Deutschland war bereits betroffen. Mehrere Länder gehen von Sabotage aus und vermuten russische Akteure dahinter. Die NATO-Ostseestaaten haben daher beschlossen, ihre militärische Präsenz in der Ostsee zu verstärken.