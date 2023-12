Der Rapper sagt, dass es nicht so einfach mit ihm sei. Für seine Verlobte hat er deshalb einen Song geschrieben.

Am Anfang des TikToks erzählt der 32-Jährige, dass er mit dem Song seiner Freundin zeigen möchte, dass er sie versteht. Sie steigt ins Auto ein und er lässt das Lied abspielen. Zuerst ist die Stimme von Elif zu hören, mit der er schonmal den Song "Ich denk an dich" releast hat. Dann kommt sein Part und startet mit folgenden Worten: "Ich hab mich nie gewagt zu lieben. Hatte gar kein Platz. Das Einzige, was mich weiter kämpfen lies, war mein Hass." Weiter geht es mit:

Jetzt bist du hier

Ich hab so lange von uns geträumt

Will dich nicht mehr verlieren, denn du bist mein bester Freund

Doch dir wird jeden Tag bewusster, wie kaputt mein Herz ist

Deswegen bin ich heute das erste Mal richtig ehrlich

So reagiert PA Sports Verlobte auf den Song

Der Song berührt seine Verlobte Luna sichtlich. Man sieht sie kaum in dem Video, aber es ist zu erkennen, wie sie sich eine Träne wegwischt und PA Sports einen Kuss gibt. In einem anderen TikTok sieht man, wie sie das Lied fühlt: