DESHALB hat dieses Paar die Polizei gerufen

In Coburg haben sich eine 26 Jahre alte Frau und ihr 28-jähriger Partner gestritten. Warum?

Wegen Koks. Genauer gesagt wegen der Qualität des Kokains, das die beiden zuvor in Frankfurt am Main gekauft hatten. Der Streit eskalierte so krass, dass der Mann die Polizei anrief.

Weswegen genau die Polizei?

Der Mann fand die Qualität so schlecht, dass er verlangte, das Koks wegzuschmeißen. Seine Partnerin aber wollte das nicht und weigerte sich. Also beschloss der 28-Jährige die Polizei zu holen. Daraufhin beschlagnahmten die Beamten das Koks. Die Zwei erwartet jetzt eine Anzeige.

