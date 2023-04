Ein Paar dachte, dass sieben Koffer am Flughafen nicht auffallen. Aber die beiden wurden erwischt.

Nachdem das Ehepaar Ostern in der Türkei verbracht hatte, landeten der Mann und die Frau am Stuttgarter Flughafen. Mit sieben Gepäckstücken liefen sie durch den Ausgang für anmeldefreie Ware - so wollten sie den Zoll umgehen.

Sie haben es nicht geschafft

Die Beamten wurden dennoch auf das Paar aufmerksam und röntgten das Gepäck. Sie fanden 30.420 Zigaretten. Das sind mehr als 152 Kippen-Stangen. Die zwei haben jetzt ein Steuerstrafverfahren am Hals. Sie hätten fast 7.000 Euro Steuerschaden angerichtet.

Beachte: Reist du aus einem Nicht-EU-Land nach Deutschland, darfst du maximal 200 Zigaretten mitbringen.