20h lost auf dem Meer: So krasses Glück hatte eine 17-Jährige 🌊

Erica ist mit ihrem Paddel-Board aufs offene Meer getrieben. Ihre Rettung: ein Frachtschiff aus den Niederlanden.

Passiert ist das Ganze am letzten Wochenende an einer Küste in Portugal. Erica war mit ihrem Dad am Strand und auf dem Stand-Up-Paddel unterwegs. Plötzlich wurde sie aufs offene Meer getrieben. Warum? Weil der Wind ziemlich heftig war. Ihr Vater sprang zwar noch ins Wasser, konnte ihr aber nicht mehr helfen.

So wurde Erica gerettet

Über 20 Stunden war Erica vermisst und auf dem Meer, dann gab es das Happyend: Die Besatzung eines niederländischen Frachtschiffs spottete sie und holte sie an Bord. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon rund 45 Kilometer von der Küste der Algarve entfernt. Per Hubschrauber sei Erica dann ins Krankenhaus gekommen.

A jovem de 17 anos que sobreviveu mais de 20 horas em alto mar apenas numa prancha de paddle já teve alta hospitalar. Érica esteve internada dois dias no hospital de Faro. Em declarações à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o pai garantiu que ... https://t.co/ANMi4Qy6mN

Wir fanden sie in einem stark unterkühlten Zustand vor. Sie war nur mit einem Bikini bekleidet und musste die ganze Nacht auf dem Brett überstehen.

Von den portugiesischen Medien wird die 17-Jährige jetzt gefeiert. Zeitungen sprechen von einem Wunder. Aber auch ihre Ärzte sind überrascht. Ein Sprecher der Klinik sagte, dass Erica echt einen krassen Überlebensinstinkt hat und er bewundert, dass sie keine Panik bekommen hat.

