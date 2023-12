Nach Schüssen auf Palästinenser in USA: Verdächtiger festgenommen

In den USA hat ein Angreifer auf drei Studenten mit palästinensischen Wurzeln geschossen. Was ist passiert?

Die Polizei hat den verdächtigen 48-Jährigen in der Nähe des Tatorts gefasst. Durch Ermittlungen und eine Wohnungsdurchsuchung sind die Polizisten auf den Mann gekommen.

Was ist passiert?

Drei 20-Jährige mit palästinensischen Wurzeln waren in der Nähe der Uni im US-Bundesstaat Vermont unterwegs, als plötzlich ein Mann mit einer Pistole auftauchte, so die Polizei. Mehrmals habe der Angreifer geschossen. Danach lief er offenbar weg. Der Schütze verletzte bei der Attacke alle drei Studenten, die auf dem Weg zu einer Thanksgiving-Feier waren. Zwei der Opfer sind laut Polizei in einem stabilen Zustand, der dritte junge Mann ist demnach aber ernsthaft verletzt worden.

Angriff auf Palästinenser in den USA: Was war das Motiv?

Bei dem Angriff trugen die Opfer traditionelle palästinensische Tücher, heißt es. Warum der Schütze die drei angegriffen hat, ist nicht klar. Der Polizeichef sagte aber, dass man ein "durch Hass motiviertes Verbrechen" nicht ausschließen kann - gerade in der aktuellen Situation. Da man aktuell aber nicht viel wisse, rief er dazu auf, nicht voreilige Schlüsse zu ziehen.

Hass gegen Muslime? In Berlin wurde eine Schülerin angegriffen: