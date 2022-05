"Fake News": Palina Rojinski über Hochzeitsgerüchte

Mehrere Medien haben berichtet, dass Palina Rojinski geheiratet haben soll. Doch das ist falsch!

In ihrer Insta-Story hat die Moderatorin ein Foto von ihren Händen gepostet. Darauf sieht man unter anderem ihren Verlobungsring. Dazu schreibt sie "Fake News".

Hier siehst du die Story:

Screenshot Instagram/palinski

Damit spielt sie vermutlich auf die falschen Hochzeits-News an. Die 37-Jährige trägt auf dem Bild in ihrer Story nur jeweils am Zeige- und Mittelfinger einen Ring. Der Hochzeitsring wird in Deutschland in der Regel am rechten Ringfinger getragen.

So kam es zu den News:

Nachdem die BILD-Zeitung über die angebliche Hochzeit geschrieben hatte, haben auch andere Medien darüber berichtet. Die BILD hat den Artikel inzwischen gelöscht. Palina hat Bilder von einer Feier gepostet. Allerdings nicht von ihrer Hochzeit, sondern von ihrem Geburtstag.

Mit wem ist Palina Rojinski verlobt?

Das ist nicht bekannt. Ihr Liebesleben hält die Schauspielerin größtenteils geheim. Im Januar hat sie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung nebenbei erwähnt, dass sie verlobt sei. Vielleicht enthüllt sie ja irgendwann den Partner an ihrer Seite.

Sie sagt Ja! Kourtney Kardashian verlobt