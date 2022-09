Pamela Reif: Ist sie mit Willy Whey zusammen?

Immer wieder gibt es Gerüchte, ob Willi Whey der Freund von Pamela Reif ist. Jetzt gibt es ein neues Video von ihnen.

Man sieht Pamela Reif und Willi Whey ausnahmsweise mal nicht beim Sport. Sie fahren zusammen in einem Auto und schauen sie sich dabei immer wieder sehr intensiv an.

Dazu schrieb der Influencer: "You can go fast, but we can go anywhere" (auf deutsch: Du kannst schnell sein, aber wir können überallhin).

Was geht zwischen Pamela Reif und Willi Whey?

In den Kommentaren sind sich die Fans der beiden einig: Die zwei sind ein Paar und das Video macht es offiziell!

Die Blicke von den beiden schreien so laut, dass sie zusammen sind. Glaube da braucht’s kein offizielles Statement mehr.

Gerüchte über eine Beziehung gibt es schon seit Anfang des Jahres. Damals hatten sie gemeinsame Fotos und Videos gepostet. Seitdem gibt es immer wieder Hinweise, dass die beiden Zeit miteinander verbringen. Sie wurden zum Beispiel zusammen bei Veranstaltungen gesehen. Zuletzt war Willi Whey auch auf Ibiza, wo Pamela Reif sich ein Haus gekauft hat.

Zeigt Pamela Reif hier ihren neuen Freund?

Pamela sagt Nein

Bisher hat Pamela den Beziehungsgerüchten immer widersprochen. Sie sagt, dass Willi und sie nur Freunde sind, die gerne zusammen Sport machen. Erst im August erklärte die Influencerin im "Promiflash"-Interview:

Wir verstehen uns einfach sehr gut, aber da ist nichts, was öffentlich gemacht werden sollte.

Ein neues Statement zu dem Video gibt es von den beiden noch nicht.

Hier kannst du dir das neue Video der beiden anschauen: