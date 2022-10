Paola Maria zeigt ihren neuen Freund und spricht über Ex Sascha!

Paola Maria hat Details über ihre neue Beziehung verraten. Außerdem machte sie klar, dass Sascha sie sehr verletzt hat.

In einen Q&A auf Instagram wurde Paola Maria nach ihrem neuen Freund gefragt. Und: Paola Maria antwortete in ihrer Story mit einem Foto von dem Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist.

Das Tattoo!

Außerdem erklärte sie, dass ihr neuer Freund Alexander wirklich ihr Gesicht tätowiert hat. Bei dem Q&A schrieb Paola Maria, dass sie davon selbst überrascht war. Denn als er das Motiv hat stechen lassen, wären sie sie gar nicht zusammen gewesen.

Das sagt Paola Maria über Sascha!

Bei der Fragerunde ging es dann auch noch um ihren Ex Sascha Koslowski. Die beiden YouTuber hatten sich Anfang des Jahres nach neun Jahren Beziehung getrennt. Vor einiger Zeit hatte Sascha in einem Interview Details über die Trennung ausgeplaudert. Paola Maria schrieb jetzt dazu:

Ehrlich gesagt, hat es mir mein Herz gebrochen. Er hat einiges falsch dargestellt... Die Geschichte hat immer zwei Seiten. Ich hätte ihn nie in ein schlechtes Licht gerückt, damit ich besser dastehe. Dafür bekomme ich den Hass, nicht er.

In einem Interview mit der "BILD"-Zeitung hat Paola Maria auch vor einigen Tagen verraten, dass sie ihre neue Beziehung gar nicht öffentlich machen wollte. Aber: Ihr Ex Sascha hatte die Info ohne ihr Einverständnis in seiner Insta-Story mit den Fans geteilt.

