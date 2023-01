Der deutsche Ex-Papst Benedikt XVI. ist tot

Benedikt wurde in Bayern geboren, gestorben ist er jetzt mit 95 Jahren im Vatikan.

Am Silvestermorgen sei Benedikt XVI. in einem Kloster im Vatikan gestorben. Das teilte ein Vatikan-Sprecher mit. Joseph Ratzinger - so heißt Benedikt mit bürgerlichem Namen - hatte dort seit seinem Rücktritt gelebt.

Wann war er Papst?

Zwischen 2005 und 2013 war Benedikt XVI. das Oberhaupt der katholischen Kirche. Als erster Papst seit etwa 600 Jahren war er nicht bis zu seinem Tod im Amt geblieben. Aus gesundheitlichen Gründen war er vorher zurückgetreten.

So ging Benedikt mit Missbrauchsopfern um

Benedikt war der erste Papst, der sich persönlich mit Missbrauchsopfern der katholischen Kirche traf. Zuletzt wurden aber auch ihm Fehler im Umgang mit Missbrauchstätern in der katholischen Kirche vorgeworfen.

Mehr News zur Kirche und dem aktuellen Papst findest du hier