Heimspiele for free? Dieser Verein macht es!

Beim Pariser FC dürfen Fans ab Mitte November gratis ins Stadion. Das gilt auch für die Frauenmannschaft. But why?

Die Aktion startet am 11. November und geht bis Saisonende. Fun Fact 💡: Das Frauenteam hat den VfL Wolfsburg vor einigen Wochen aus der Champions League geworfen. Während die Frauen in der ersten französischen Liga spielen, kicken die Männer in der zweiten Liga.

Kostenloser Eintritt: Warum macht der Pariser FC das?

Der Verein will mit der Aktion neue Fans gewinnen. Das Stadion, das Stade Charléty soll voller werden. Beim letzten Heimspiel der Männer kamen rund 3.500 Zuschauer - normalerweise passen rund 20.000 Fans ins Stadion. Das vollere Stadion soll dann genutzt werden, um soziale Projekte durch Spendenaktionen bei den Heimspielen zu fördern. Zum Start der Aktion spielt das Männerteam am nächsten Samstag gegen Bastia.

