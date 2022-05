Die Trinkwasser-REVOLUTION in Paris! Und in Deutschland?

auf Whatsapp teilen

In Paris bekommt ihr in Geschäften jetzt einen gratis Wasser-Refill. Aber so weit müsst ihr gar nicht fahren.

Die Organisatoren in Paris wollen damit erreichen, dass weniger neue Plastikflaschen gekauft werden. Einfach mit der alten Flasche ins Geschäft und nachfüllen lassen. 500 Läden machen schon mit, du erkenntst sie an einem Aufkleber. Kaufen musst du deswegen übrigens nix. Und bei uns? Gibt's Trinkwasserbrunnen und teilnehmende Geschäfte schon länger. In Trier, Stuttgart, aber auch in kleineren Städten könnt ihr euch an vielen Stellen die Wasserflasche kostenlos neu auffüllen. Die genaue Übersicht für eure City checkt ihr HIER.