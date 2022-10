Paris: 12-Jährige tot in Koffer gefunden

Ihr Vater hatte sie als vermisst gemeldet, nachdem sie am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach Hause kam.

Freitagabend wurde die Leiche der 12-Jährigen in einem Koffer in Paris entdeckt. Sie hatte Wunden am Hals und war zusammengerollt, so der französische Nachrichtensender BFMTV. Vier Menschen wurden festgenommen.

Video der Täterin?

Hauptverdächtige soll eine junge Frau sein. Sie wurde von Überwachungskameras dabei gefilmt, wie sie vor dem Wohnhaus des Mädchens mit großer Mühe einen Koffer trug. Darin wurde die Leiche später gefunden.

Hier findest du mehr Crime-News: