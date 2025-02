"Wählt diese Flaschen nicht": Pashanim disst DIESE Partei!

Ein Song des Berliner Rappers ist in einem SPD-Video aufgetaucht. Das feiert Pasha anscheinend gar nicht.

Ausgangspunkt ist ein TikTok-Video der Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD. Dort ist zu sehen, wie sie die Eröffnungsfeier ihres neuen Büros vorbereitet, während "Ms. Jackson" von Pashanim läuft - darunter die Hashtags #pashanim und #gutemusik.

Läuft alles #pashanim #gutemusik #bürgerbüro #eröffnung #spd #sozialepolitikfürdich

Wegen Gaza? Pashanim schießt gegen die SPD

In einer Instagram-Story reagierte Pasha am Sonntag auf das Video von Giffey. Er appellierte an seine Follower, "diese Flaschen" nicht zu wählen. In einer weiteren Story empfiehlt er, bei der kommenden Bundestagswahl Parteien zu wählen, die deutsche Waffenlieferungen an Israel stoppen wollen.