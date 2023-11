Offiziell: Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sind ein Paar!

Seit mehreren Wochen gab es Gerüchte um die beiden Realitystars. Jetzt haben sie gemeinsame Fotos auf Insta gepostet.

Auf den vier Bildern sitzen Paulina und Tommy kuschelnd in einer Gondel in Venedig. In der Caption steht "Avec toi, je suis moi". Das heißt übersetzt: Mit dir, bin ich ich. Paulina soll sogar bereits in Tommys Heimat Nizza ausgewandert sein. Und die Fans? Viele feierten den Post heftig und wünschten den beiden Glück. Vereinzelt gab es aber auch kritische Kommis.

BTW: Gefunkt haben zwischen den beiden soll es bei den Dreharbeiten zu "Germany Shore". Paulina und der ehemalige Temptation-Island-Kandidat sind Teil der dritten Staffel. Es gibt sogar Gerüchte, dass die beide in der Show im Bett gelandet sind: