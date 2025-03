Ultimatum: Paulina wollte Sandra von neuer RTL-Show sperren!

Im Vorfeld wollte Paulina klarmachen, dass sie nicht an der Couple Challenge teilnimmt, sollte Sandra auch dabei sein. Doch es fehlte ein wichtiges Detail.

Wie sie in einem Interview mit "Blitzlichtgewitter" klarstellte, habe sie sich sogar extra vorher bei der RTL-Produktion informiert, ob Tommys Ex Sandra dabei ist: "Da wurde mir auch gesagt, ist nicht". Sandra sei aber wohl als Ersatzkandidatin für einen erkrankten Teilnehmer eingesprungen. Da im Vorfeld nichts vertraglich festgelegt wurde, kam es dann also doch zu dem Aufeinandertreffen.

Tommy und Paulina vs. Sandra: So reagiert sie

Bei Insta postete Sandra jetzt, dass sie der ganzen Sache keine Aufmerksamkeit mehr geben will. "Es ist traurig, dass sich eine ganze Gruppe immer stark fühlt gegenüber einer Person. Die Reality-Bubble ist zu 50% einfach fake". Dabei bezieht sie sich auf der Premiere der neuen Couple-Challenge-Staffel in Köln. Dort hat sie offenbar extrem viel Gegenwind bekommen.