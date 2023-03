Payback, Deutschlandcard und Co: Das bringen Kundenkarten

Wie viel lässt sich mit Kundenkarten sparen? Spoiler: nicht viel. Das zeigt eine aktuelle Auswertung.

Beim Einkaufen Punkte sammeln und wenn man genug hat, bekommt man etwas dafür: So funktionieren die verschiedenen Karten. Das Handelsblatt hat nach eigenen Angaben fast 500.000 Kassenbons auswerten lassen. Ergebnis: Für Kunden von Supermärkten und Discountern kommt am Ende meist wenig rum. Untersucht wurde der Spareffekt der Programme Payback, Deutschlandcard, Lidl Plus und Kaufland Card.

Warum machen Händler mit?

Den Händlern geht es weniger um treue Kunden, sondern um persönliche Daten. Zu dem Ergebnis kommt auch die Verbraucherzentrale. Die hatte vor einigen Monaten nachgeschaut und rät beim Thema Kundenkarte, nicht zu freigiebig mit den eigenen Daten umzugehen. Das fängt schon an, wenn man die Karte beantragt. Lohnen würde sich die Kundenkarte oft nur, wenn es durch Aktionen noch fünf oder zehn Prozent obendrauf gibt.

"Wer beim Datenschutz auf Nummer Sicher gehen will, sollte im Zweifel die Finger von Rabattkarten lassen", heißt es hier. Letzten Endes muss aber jeder für sich selbst abwägen, ob die Sache es einem Wert ist.

Außerdem könnten die Daten auch geklaut werden - und die Punkte: