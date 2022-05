"Bitte nicht die Penis-Pflanze pflücken"

Stress mit der Regierung wegen ein paar Pflanzen? Drei Frauen ist genau das in Kambodscha passiert.

Die Pflanze, um die es geht, heißt Nepenthes holdenii. Ist ihre Blüte noch nicht ganz geöffnet, sieht sie aus wie ein Penis. Das fanden drei junge Frauen in Kambodscha offenbar so witzig, dass sie wild kreischend einfach draus los pflückten. Weil es von der Aktion ein Video gab, bekam das auch das Umweltministerium in Kambodscha mit und reagierte:

Was Sie machen, ist falsch. Bitte tun Sie das in Zukunft nicht wieder!

Vom Aussterben bedroht

Der Grund: Die fleischfressende Pflanze ist selten. Wenn sie immer wieder gepflückt wird, könnte sie aussterben. Daher hat die Regierung in Kambodscha schon öfter öffentlich klargemacht, dass man die Blüten nicht pflücken soll.

