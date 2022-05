Er setzte sich gegen den Weltmeister Max Verstappen durch.

Dieser landete auf Platz vier, führt aber dennoch die WM-Tabelle an. Sergio Perez steht mit seinem heutigen Sieg in der Weltmeisterschaft weiter auf Platz drei. Für den Mexikaner war das der dritte Sieg in seiner Formel-1-Karriere.

Wie performten die Deutschen?

Sebastian Vettel fuhr als Zehnter ins Ziel und Mick Schumacher war nach einem schweren Unfall raus - zum Glück blieb er wohl unverletzt. Durch den Unfall verzögerte sich das Rennen um 20 Minuten. Wegen des starken Regens wurde der Rennstart schon um eine Stunde verschoben.

Hier fährt Perez über die Zielgerade:

Mehr News aus der Formel-1-Welt: