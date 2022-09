In diesen Städten gibt es kostenlose Perioden-Artikel

Wer seine Periode bekommt, muss viel Geld für Binden oder Tampons ausgeben. Drei Städte wollen das ändern.

Heidelberg, Karlsruhe und Tübingen starten Projekte gegen "Periodenarmut". Sie sollen verhindern, dass einkommensschwache Menschen finanzielle Probleme bekommen, weil sie Perioden-Artikel kaufen müssen. Laut einer britischen Umfrage gibt jede Frau etwa 500 Euro im Jahr für ihre Periode aus.

Hier gibts kostenlos Tampons und Binden

In Karlsruhe und Heidelberg erhalten alle, die es brauchen, ab September kostenlose Binden und Tampons: Die Stadt Karlsruhe will in einem Gymnasium, einem städtischen Amt und allen Jugendhäusern ein Jahr lang Menstruationsprodukte gratis zur Verfügung stellen. In Heidelberg werden im Rathaus, im Bürgeramt Mitte, in einer Gemeinschaftsschule und in einem Kulturzentrum kostenlose Menstruationsartikel in Holzkistchen bereitgestellt.

In Tübingen gibt es bereits seit Anfang des Jahres insgesamt 23 Binden- und Tamponspender - unter anderem in Schulen, im Rathaus, in der Stadtbücherei, im Stadtmuseum und im Hölderlinturm.

In Schottland gibt es die kostenlosen Produkte schon seit August: