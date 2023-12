Taylor Swift ist "Person of the Year 2023"!

Neun Finalisten gab es: darunter Putin, Barbie oder auch die Hollywood-Streikenden. Abgeräumt hat Taylor Swift.

Das US-amerikanische "Time Magazine" vergibt jährlich den Titel für die "Person of the Year". Dabei werden Personen oder Gruppen ausgezeichnet, die den größten Einfluss auf die Welt hatten. Am Mittwoch wurde die Gewinnerin verkündet: Taylor Swift.

Auf dem Cover des Magazins ist die Sängerin mit ihrer Katze zu sehen:

"Person of the Year 2023": Das waren die neun Finalisten ⬇️

Barbie : Der Kinofilm mit Margot Robbie und Ryan Gosling löste einen Mega-Hype aus - und zählt zu den erfolgreichsten Releases des Jahres.

: Der Kinofilm mit Margot Robbie und Ryan Gosling löste einen Mega-Hype aus - und zählt zu den erfolgreichsten Releases des Jahres. Hollywood-Streikende : Die Drehbuchautoren und Schauspieler hatten monatelang für bessere Verträge in der Filmindustrie gekämpft.

: Die Drehbuchautoren und Schauspieler hatten monatelang für bessere Verträge in der Filmindustrie gekämpft. Jerome Powell : Jerome - wer? Powell ist seit 2018 Chef der US-Notenbank Federal Reserve. In den USA hat er mitgeholfen, die hohe Inflation zu bekämpfen.

: Jerome - wer? Powell ist seit 2018 Chef der US-Notenbank Federal Reserve. In den USA hat er mitgeholfen, die hohe Inflation zu bekämpfen. King Charles III. : Nachdem die britische Queen Elizabeth II. verstarb, wurde er zum neuen Staatsoberhaupt des Vereinten Königreichs von Großbritannien und Nordirland ernannt.

: Nachdem die britische Queen Elizabeth II. verstarb, wurde er zum neuen Staatsoberhaupt des Vereinten Königreichs von Großbritannien und Nordirland ernannt. Sam Altman : Er hat ChatGPT erfunden - die wohl bekannteste KI der Welt. Zuletzt gab es viele Schlagzeilen um ihn.

: Er hat ChatGPT erfunden - die wohl bekannteste KI der Welt. Zuletzt gab es viele Schlagzeilen um ihn. Taylor Swift : Die Sängerin hat ein mega-erfolgreiches Jahr hinter sich. Sie war schon 2017 auf dem Times-Cover - zusammen mit anderen Frauen, die den Hashtag #MeToo ins Rollen gebracht haben.

: Die Sängerin hat ein mega-erfolgreiches Jahr hinter sich. Sie war schon 2017 auf dem Times-Cover - zusammen mit anderen Frauen, die den Hashtag #MeToo ins Rollen gebracht haben. Trump-Staatsanwälte : Ex-US-Präsident Donald Trump wurde in mehreren US-Bundesstaaten angeklagt - als erster Präsident überhaupt. Seine Staatsanwälte standen auf der Shortlist des Magazins.

: Ex-US-Präsident Donald Trump wurde in mehreren US-Bundesstaaten angeklagt - als erster Präsident überhaupt. Seine Staatsanwälte standen auf der Shortlist des Magazins. Wladimir Putin : Der russische Präsident führt immer noch Krieg gegen die Ukraine. Fun Fact: 2022 wurde Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Person of the Year gekürt.

: Der russische Präsident führt immer noch Krieg gegen die Ukraine. Fun Fact: 2022 wurde Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Person of the Year gekürt. Xi Jinping: Der chinesische Präsident befindet sich in seiner dritten Amtszeit und war schon mehr als zehn Mal in den Top-100.