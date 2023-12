Engpässe belasten laut einer Umfrage viele Menschen. Sie sind unzufriedener in ihrem Job. Was können Arbeitgeber tun?

Aktuell fehlen in vielen Unternehmen Arbeiterinnen, Arbeiter und Fachkräfte. Das merken 61 Prozent der Menschen in ihrem direkten Arbeitsumfeld - so die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage. Diese wurde vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, wie schlecht es den Befragten mit der Situation geht:

71 Prozent müssen auch mal Aufgaben erledigen, die eigentlich nicht zu ihrem Job gehören.

69 Prozent machen häufig oder manchmal Überstunden oder arbeiten mehr.

58 Prozent geben zu, dass sie nicht mehr so sorgfältig arbeiten können wie sonst.

55 Prozent sind regelmäßig gestresst.

31 Prozent haben Angst, dass sie ihre Aufgaben nicht erledigen können.

Im Vergleich geht es Menschen, die ohne Personalengpässe arbeiten, deutlich besser. Mindestens 80 Prozent haben ein gutes Arbeitsklima und Spaß bei der Arbeit.

Personalengpässe in der Arbeit: Das können Chefs tun

Unternehmen sollten normalerweise etwas dafür tun, dass es genug Personal gibt. Das Risiko ist nämlich sonst hoch, dass die verbleibenden Mitarbeiter gesundheitliche Probleme kriegen. Gero Kunath ist Fachkräfte-Experte bei IW. Er sagt dazu:

Es kann sinnvoll sein, auf Quereinsteiger oder angelernte Beschäftigte zurückzugreifen.

Arbeitsprozesse zu digitalisieren kann helfen.

Stress in der Arbeit: Das kannst du für dich tun

Für einige Arbeitgeber ist es selbstverständlich, dass ihre Mitarbeiter Überstunden machen. Das ist aber nicht so. Verdi gibt Tipps, was du tun kannst, wenn die Überstunden dich belasten:

Du solltest im ersten Schritt mit Kollegen und dem Arbeitgeber reden.

Wenn dein Chef immer wieder auf Personalengpässe hinweist und keinen Schritt auf dich zukommt, kannst du dich an den Betriebsrat oder die Arbeitnehmervertretung wenden.

Auch eine Option: Sich bei Gewerkschaften wie Verdi melden.

