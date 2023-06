Pete Davidson: Deshalb muss er vor Gericht

Pete Davidson wurde wegen rücksichtslosen Fahrens angezeigt. Es geht um einen Autounfall Ende März.

Er soll in eine "schwere Kollision" mit einem Haus verwickelt gewesen sein, wie der Sender CNN berichtet. Pete soll in einer Wohngegend von Beverly Hills die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Der Wagen streifte einen Feuerhydranten und krachte dann in eine Hauswand. Bei dem Crash wurde niemand ernsthaft verletzt.

Ende Juli muss der 29-Jährige vor dem Richter erscheinen.

Pete Davidson wurde dieses Jahr als "Schlechtester Schauspieler" nominiert: