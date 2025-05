Frauenabteil in der Bahn: Schutz oder Rückschritt?

Viele Frauen meiden nachts Bus & Bahn - jetzt wird über ein Schutzabteil für Frauen diskutiert.

Laut einem Bericht im "Spiegel" meiden mehr als die Hälfte der Frauen in Deutschland nachts den öffentlichen Nahverkehr - aus Angst vor Übergriffen. Der "Spiegel" bezieht sich dabei auf eine Untersuchung des Bundeskriminalamtes, laut der sich rund zwei Drittel der Frauen, in Bussen und Bahnen nach Einbruch der Dunkelheit unsicher fühlen. Die Zahl der gemeldeten sexuellen Belästigungen steigt laut einer Statistik, doch viele Vorfälle werden wohl selten angezeigt.

Petition für Schutzräume - Frauenabteil im Gespräch

Die Aktivistin Alex Born fordert deshalb: Es braucht eigene Bereiche in öffentlichen Verkehrsmitteln, nur für FLINTA*-Personen - also für Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Menschen. Ein Schutzraum, in dem man nachts chillig von A nach B kommt, ohne ständig im Alarmmodus zu sein. Ihre Petition für Berlin hat bereits über 23.000 Unterschriften. Auch in Hamburg gibt’s eine ähnliche Aktion mit fast 40.000 Unterstützenden.

Frauenabteil im ÖPNV: Schutzraum oder Symbolpolitik?

In Ländern wie Japan oder Mexiko gibt’s solche Safe Spaces wohl schon lange. In Deutschland sind sie umstritten: Einige sehen darin dringend nötige Schutzräume - andere eine gefährliche Signalwirkung, nach dem Motto: "Nur hier bist du sicher", so die Mobilitätsexpertin Ines Kawgan-Kagan im Deutschlandfunk Nova. Außerdem könne es dazu führen, dass Betroffene sich selbst die Schuld geben, wenn sie sich woanders hinsetzen und dort etwas passiere, sagt die Expertin.

Wie Mobilitätsexpertin Brigitte Wotha dem Spiegel sagt, könnten solche Zonen kurzfristig helfen, bis langfristig alle angstfrei unterwegs sein können.